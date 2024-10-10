خبر سار بشأن مشاركة نجم ريال مدريد المصاب ضد برشلونة

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خبر سار بشأن موقف إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد المصاب من المشاركة ضد برشلونة في الكلاسيكو هذا الشهر.
التقارير تؤكد أن دياز سيعود للتدريبات الجماعية خلال الأسبوعين القادمين بعد تطوره الكبير في البرنامج التأهيلي،
وأصبح الآن من غير المستبعد مشاركته في الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 26 المقبل