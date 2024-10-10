إعصار ميلتون يدمر فلوريدا الأميركية والخسائر 175 مليار دولار

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اتجه الإعصار ميلتون نحو ساحل الخليج المدمر في فلوريدا كعاصفة هائلة من الفئة الخامسة يوم الثلاثاء؛ ما تسبب في اختناقات مرورية هائلة ونقص في الوقود، حيث أمر المسؤولون أكثر من مليون شخص بالفرار قبل أن يضرب منطقة خليج تامبا.

ومن المتوقع أن يصل ميلتون، الذي انفجر يوم الاثنين في أحد أعنف الأعاصير الأطلسية على الإطلاق، إلى اليابسة في وقت متأخر من يوم الأربعاء أو في وقت مبكر من يوم الخميس؛ ما يهدد مساحة من الساحل الغربي المكتظ بالسكان في فلوريدا والتي لا تزال تعاني من إعصار هيلين المدمر قبل أقل من أسبوعين.

ستكون الضربة المباشرة على الخليج هي الأولى منذ عام 1921، عندما كانت منطقة تامبا-سانت بطرسبرغ-كليرواتر المترامية الأطراف الآن منطقة نائية نسبياً.. واليوم تعد موطناً لأكثر من 3 ملايين شخص.

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن ميلتون كان مصحوباً برياح قصوى تبلغ 165 ميلاً في الساعة (270 كيلومتراً في الساعة)؛ ما يجعلها أعلى مستوى على مقياس سفير-سيمبسون المكون من خمس درجات.

في الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش)، كانت عين العاصفة على بعد 440 ميلاً (710 كيلومترات) جنوب غرب تامبا، وتتحرك شرقاً إلى الشمال الشرقي بسرعة 10 أميال في الساعة (17 كيلومتراً في الساعة).

خسائر اقتصادية قال محللون في شركة جيفريز يوم الاثنين إن من المتوقع أن يتسبب إعصار ميلتون في خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات عندما يضرب اليابسة في فلوريدا.

وقال المحللون «في حين أنه من السابق لأوانه إجراء تقديرات للخسائر المؤمنة، فإن تأثير الإعصار الكبير في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في فلوريدا قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين رقمين من المليارات من الدولارات».

بينما يقول أخرون في وول ستريت، إن إعصار ميلتون الذي يحدث مرة واحدة في القرن قد يتسبب في أضرار تزيد عن 50 مليار دولار، مع احتمالية دمار تقترب من 175 مليار دولار أو أكثر في أسوأ السيناريوهات.

وقال يارون كينار، محلل الأسهم في جيفريز وآخرون في مذكرة «بينما من السابق لأوانه إجراء تقديرات للخسائر المؤمنة، فإن تأثير الإعصار الكبير في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في فلوريدا قد يؤدي إلى خسارة في منتصف رقمين من المليارات من الدولارات».

ويقدر البعض أن الحدث الذي يحدث مرة واحدة في مئة عام سيؤدي إلى خسائر بقيمة 175 مليار دولار في منطقة تامبا، و70 مليار دولار في منطقة فورت مايرز”.

خسائر ديزني وورلد والمتنزهات في فلوريدا من المتوقع أن تتكبد إدارة المتنزهات في شركة والت ديزني خسائر تتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار بسبب تأثير إعصار ميلتون، وفقاً للمحللين في غولدمان ساكس، الذين استندوا في تقديراتهم إلى العواصف السابقة بما في ذلك التأثير البالغ 100 مليون دولار من إعصار إيرما في عام 2017.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن حاكم فلوريدا رون دي سانتيس حالة الطوارئ في 51 مقاطعة، بما في ذلك تلك التي تضم كل متنزه ترفيهي رئيسي في الولاية. بالإضافة إلى والت ديزني وورلد، قد تتأثر يونيفرسال أورلاندو التابعة لشركة كومكاست، وسي وورلد أورلاندو التابعة لشركة يونايتد باركس آند ريزورتس، حيث أعلنت كل المتنزهات عن إغلاقها يوم الثلاثاء.

في حالة ديزني، تتوقع غولدمان أن تتكبد إدارة المتنزهات والتجارب خسائر في الربع الأول من السنة المالية 2025، والذي يمتد من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول.

وخفض البنك تقديراته لإجمالي أرباح السهم في السنة المالية 2025 إلى 5.14 دولار من 5.22 دولار، وهو لا يزال أعلى من إجماع المحللين البالغ 4.56 دولار الذي استطلعت آراءهم شركة فيزابل ألفا.

نقص الوقود ارتفع الطلب على البنزين بينما يحاول بعض السكان في طريق ميلتون التزود بالوقود قبل الإخلاء، ويحاول آخرون ممن يخططون للبقاء في أماكنهم ملء خزانات الوقود حتى يتمكنوا من تشغيل مولداتهم في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

وأفادت خدمة تتبع أسعار البنزين «GasBuddy» بأنه بدءاً من صباح الثلاثاء، كانت 14.5 في المئة من محطات الوقود على مستوى الولاية بدون وقود، وهو ارتفاع كبير من نسبة بلغت ثلاثة في المئة فقط يوم الاثنين، ومع وجود نحو 7500 محطة في الولاية، يعني هذا التقدير أن هناك أكثر من 1000 محطة حالياً بدون بنزين.

وكان الوضع أسوأ بكثير في المناطق التي تواجه أوامر الإخلاء الإلزامية، على سبيل المثال في فورت مايرز، الواقعة على ساحل خليج الولاية، انقطع الوقود عن 70 في المئة من المحطات بدءاً من ليلة الاثنين