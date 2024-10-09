ترتيبات حكومية لعودة الشركة الصينية لصيانة وتشغيل مصافي عدن

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اطّلع وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، على الترتيبات الجارية لعودة الشركة الصينية لتنفيذ أعمال الصيانة والإعداد لتشغيل مصافي عدن.
وأكد لملس، خلال لقائه اليوم، نائب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، سعيد محمد، وقوف السلطة المحلية إلى جانب قيادة المصافي ودعمها للجهود المبذولة لتشغيلها لما تمثله من أهمية ورافد للإقتصاد الوطني بشكل عام و عدن بشكل خاص.
وتطرق اللقاء، إلى خطة استكمال الإجراءات المتعلقة بالخزن، وتهيئة المصافي لتمكين الشركات الدولية من الخزن والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصافي.