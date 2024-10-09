سقوط مقاتلة إف-18 في دولة خليجية ومقتل الطيار.. وبيان يوضح ما حدث

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في الكويت، العقيد الركن حمد جاسم الصقر، الأربعاء، إن طائرة مقاتلة من طراز (إف – 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية سقطت وقتل قائدها.



وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن الحادث وقع أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر الأربعاء.

وأضاف: “باشرت فرق التحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث”.

وفي سياق منفصل، كان وزير الدفاع الماليزي داتوك سيري محمد خالد نور الدين، قد أعلن في وقت سابق أن الكويت منفتحة على طلب ماليزيا لشراء 33 طائرة مقاتلة من طراز F/A-18 C/D Hornet.



ومع ذلك، فإن الاستحواذ مشروط بموافقة الولايات المتحدة ويعتمد على حصول الكويت على طائراتها الجديدة من طراز F/A-18E/F Super Hornets و Eurofighter Typhoon.



وقد أعربت القيادة الكويتية عن استعدادها للمضي قدماً بمجرد استيفاء هذه الشروط، لكن القرار يعتمد في النهاية على عوامل خارجية.



وكان خالد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت منذ 6 أكتوبر 2024 بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية، برفقة قائد القوات الجوية الملكية الماليزية، الجنرال تان سري أصغر خان غوريمان خان.



وخلال زيارته، التقى بمسؤولين كويتيين رئيسيين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. وركزت المناقشات على إمكانية شراء طائرات الهورنت والتعاون الدفاعي الأوسع بين ماليزيا والكويت.