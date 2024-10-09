بن سلمان يلتقي وزير خارجية إيران.. ما دار بينهما؟

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، بـ وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي يزور الرياض.

وحسب المعلومات المتوافرة التي نشرتها وكالة أنباء إيسنا الحكومية الإيرانية، فإن جولة عراقجي ستشمل السعودية ودولاً أخرى في المنطقة، فيما تركز على مناقشة القضايا الإقليمية، والعمل على وقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، طبقاً للوكالة ذاتها.

وفي الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني، معلقاً على زيارته عبر حسابه على “إكس” إن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها من أجل ضمان الاستقرار والامن وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم كل شعوب المنطقة.

وكان قد التقى عراقجي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم بالرياض، وذكر بيان للخارجية السعودية أن المباحثات بين الوزيرين تضمنت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم، أن الوزير أجرى مباحثات مفيدة وبناءة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بشأن آخر التطورات في المنطقة خاصة في غزة ولبنان.

وأضاف أن الجانبين طالبا بوقف الحرب ضد غزة ولبنان، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى النازحين.

کما ناقش الوزیران، بحسب بقائي، مستجدات العلاقات الثنائیة وشددا علی تصمیمهما المشترك لمواصلة العمل علی تعزیز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.