بعد الحديث عن عن إنجاز صفقة أسلحة روسية للمليشيات.. موسكو تتعهد للشرعية بمواصلة الدعم في مختلف المجالات

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جددت روسيا، موقفها الداعم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، بعد يوم من تقارير أميركية عن إنجاز صفقة أسلحة روسية لجماعة الحوثيين المسؤولة عن تهديد الأمن البحري في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وزير الخارجية، شائع الزنداني، ناقش مع القائم بأعمال السفارة الروسية، يفغيني كودروف، مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن والشرق الأوسط، وسبل تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
كما بحث اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي".
ويأتي اللقاء بعد نفي روسيا اتهامات وتقارير صحافية تحدثت عن تزويدها جماعة الحوثيين في اليمن بأسلحة، رداً على الدعم الأميركي المستمر لأوكرانيا.
وقال الكرملين، الاثنين الماضي، بإن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي أشار إلى أن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت كان يحاول التوسط في بيع أسلحة صغيرة لمسلحي جماعة الحوثي، يبدو مزيفاً.