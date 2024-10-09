مليشيا الحوثي تقوم بطرد أكثر من 500 طالب من أحد مراكز جماعة الدعوة والتبليغ غربي اليمن صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل صفقة سرية تسعى الصين لإبرامها مع الحوثيين بعد زيارته لمخيمات النزوح بمأرب..تحرك عاجل من قبل رئيس الوزراء بخصوص احتياجات النازحين د مختار الرباش: دليل الحوكمة الجديد يهدف إلى تطوير أداء قطاع الحج والعمرة توافقا مع رؤية المملكة 2030م لتطوير خدمات الحج والعمرة قناة إسرائيلية شهيرة تضع صورة عبدالملك الحوثي في صدارة قائمة الاغتيالات أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تعلن رفضها القاطع لقرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حميد الأحمر وتحذر من الانحناء إعصار مدمر يهدد حياة 22 مليون أمريكي بولاية فلوريدا كأسوأ كارثة طبيعية منذ 100 عام وبايدن يناشد السكان بالفرار فورا البنك المركزي الإسرائيلي يكشف عن خسائر مخيفة ورقم فلكي لكُلفة الحرب خلال عام 20 صاروخاً من لبنان تجاه تل أبيب يشعل المواجهات من جديد.. وحزب الله يعلن تصديه لمحاولتي تسلل هي الأعنف اشتعال الحرب وبدءاً من اليوم..وكوريا الشمالية تعلن قطع الطرق والسكك الحديدية مع الجارة الجنوبية
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إغلاق مركزاً لجماعة الدعوة والتبليغ بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، بعد نهب محتوياته وطرد طلابه.
وقال الصحفي بسيم الجناني، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن مليشيا الحوثي اقتحمت مركز الدعوة والتبليغ بمدينة الحديدة وصادرت كافة محتوياته قبل أن تقوم بإغلاقه.
وأضاف أن المليشيا قامت بطرد أكثر من 500 طالب من منتسبي المركز جاءوا من عدة محافظات.
وأشار إلى أن المركز تم إنشاءه بمدينة الحديدة في تسعينيات القرن الماضي ويحتوي على مركز لتحفيظ القرآن الكريم ومعهد ملحق يُدرس فيه الفقه الشافعي والفقه المقارن.
وتنشط الجماعة التي تعتزل العمل السياسي، في الدعوة وإقامة الدروس والخواطر في المساجد عقب الصلوات وتنفذ أنشطة خروج إلى القرى والمدن، وكانت تقيم مؤتمراً سنوياً في الحديدة يفد إليه الآلاف من داخل وخارج اليمن، قبل أن يتوقف بفعل الحرب التي تشهدها البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، عمدت مليشيا الحوثي إلى التضييق على جماعة التبليغ ومنع أنشطتها الميدانية كما أغلقت عدد من مراكزها واختطفت المئات من طلابها في عدة محافظات