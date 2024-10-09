مليشيا الحوثي تقوم بطرد أكثر من 500 طالب من أحد مراكز جماعة الدعوة والتبليغ غربي اليمن

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 175

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إغلاق مركزاً لجماعة الدعوة والتبليغ بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، بعد نهب محتوياته وطرد طلابه.

وقال الصحفي بسيم الجناني، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن مليشيا الحوثي اقتحمت مركز الدعوة والتبليغ بمدينة الحديدة وصادرت كافة محتوياته قبل أن تقوم بإغلاقه.

وأضاف أن المليشيا قامت بطرد أكثر من 500 طالب من منتسبي المركز جاءوا من عدة محافظات.

وأشار إلى أن المركز تم إنشاءه بمدينة الحديدة في تسعينيات القرن الماضي ويحتوي على مركز لتحفيظ القرآن الكريم ومعهد ملحق يُدرس فيه الفقه الشافعي والفقه المقارن.

وتنشط الجماعة التي تعتزل العمل السياسي، في الدعوة وإقامة الدروس والخواطر في المساجد عقب الصلوات وتنفذ أنشطة خروج إلى القرى والمدن، وكانت تقيم مؤتمراً سنوياً في الحديدة يفد إليه الآلاف من داخل وخارج اليمن، قبل أن يتوقف بفعل الحرب التي تشهدها البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة، عمدت مليشيا الحوثي إلى التضييق على جماعة التبليغ ومنع أنشطتها الميدانية كما أغلقت عدد من مراكزها واختطفت المئات من طلابها في عدة محافظات