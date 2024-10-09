د مختار الرباش: دليل الحوكمة الجديد يهدف إلى تطوير أداء قطاع الحج والعمرة توافقا مع رؤية المملكة 2030م لتطوير خدمات الحج والعمرة قناة إسرائيلية شهيرة تضع صورة عبدالملك الحوثي في صدارة قائمة الاغتيالات أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تعلن رفضها القاطع لقرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حميد الأحمر وتحذر من الانحناء إعصار مدمر يهدد حياة 22 مليون أمريكي بولاية فلوريدا كأسوأ كارثة طبيعية منذ 100 عام وبايدن يناشد السكان بالفرار فورا البنك المركزي الإسرائيلي يكشف عن خسائر مخيفة ورقم فلكي لكُلفة الحرب خلال عام 20 صاروخاً من لبنان تجاه تل أبيب يشعل المواجهات من جديد.. وحزب الله يعلن تصديه لمحاولتي تسلل هي الأعنف اشتعال الحرب وبدءاً من اليوم..وكوريا الشمالية تعلن قطع الطرق والسكك الحديدية مع الجارة الجنوبية جبهة نزاع تجارية جديدة للصين مع تركيا موقع عالمي يسرب وثائق خطيرة تفضح كيف ساعدة القوات البريطانية للجيش الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل خطيرة حول ضرب إيران في مباحثات هاتفية بين بايدن ونتنياهو اليوم
في خطوة مهمة نحو تطوير القطاعات الحكومية بناء على توجهات رئاسة مجلس الوزراء صدر قرار وزاري من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، بتشكيل فريق عمل متخصص من وزارتي الأوقاف والمالية لإعداد دليل شامل لحوكمة أعمال الحج والعمرة، ترأس وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة؛ لمناقشة الهيكل العام لمسودة دليل حوكمة أعمال قطاع الحج والعمرة.
وخلال اللقاء أكد الدكتور مختار بن الخضر الرباش، أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يتوافق مع متطلبات التطوير المتسارع في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ورؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
كما أكد على أهمية هذا المشروع في تطوير الأداء الإداري والمالي والخدمي في قطاع الحج والعمرة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العربية والإسلامية. وأوضح الدكتور الرباش أن الدليل الجديد سيشمل مجموعة من المعايير والمؤشرات التي ستساهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.