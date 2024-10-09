د مختار الرباش: دليل الحوكمة الجديد يهدف إلى تطوير أداء قطاع الحج والعمرة توافقا مع رؤية المملكة 2030م لتطوير خدمات الحج والعمرة

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في خطوة مهمة نحو تطوير القطاعات الحكومية بناء على توجهات رئاسة مجلس الوزراء صدر قرار وزاري من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، بتشكيل فريق عمل متخصص من وزارتي الأوقاف والمالية لإعداد دليل شامل لحوكمة أعمال الحج والعمرة، ترأس وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة؛ لمناقشة الهيكل العام لمسودة دليل حوكمة أعمال قطاع الحج والعمرة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مختار بن الخضر الرباش، أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يتوافق مع متطلبات التطوير المتسارع في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ورؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

كما أكد على أهمية هذا المشروع في تطوير الأداء الإداري والمالي والخدمي في قطاع الحج والعمرة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العربية والإسلامية. وأوضح الدكتور الرباش أن الدليل الجديد سيشمل مجموعة من المعايير والمؤشرات التي ستساهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.