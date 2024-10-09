إعصار مدمر يهدد حياة 22 مليون أمريكي  بولاية فلوريدا كأسوأ كارثة طبيعية منذ 100 عام وبايدن يناشد السكان بالفرار فورا

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استعدت منطقة الساحل الغربي لولاية فلوريدا لإجراءات الطوارئ تحسبًا لتأثير الإعصار ميلتون.
ومع تزايد أعداد النازحين، شهدت الطرق السريعة ازدحامًا كبيرًا، حيث واجه النازحون نقصًا في الوقود. وقد حذر عمدة تامبا السكان بقوله: "سوف تموتون" إذا لم يغادروا.
وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان بضرورة الفرار مما قد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذ قرن.
وقال بايدن من البيت الأبيض: "إنها مسألة حياة أو موت، وليس هذا من باب المبالغة"، وحث الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة على "الإخلاء الآن، الآن، الآن".
وتحدثت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى الأميركيين حول ما يمكن توقعه، قائلة إن ميلتون "سيكون أسوأ عاصفة تؤثر على منطقة تامبا [بفلوريدا] منذ أكثر من 100 عام" إذا استمرت على مسارها الحالي.
وثّقت كاميرات من تبقّى في المدينة التي هرب الكثير من سكانها بحثًا عن الأمان. إعصار ميلتون، الذي يقارنه الأمريكيون بإعصار جالفستون العظيم، حمل معه دمارًا هائلًا، وجعل تلك الليلة الأكثر رعبًا في تاريخ فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون مواطن.
وأرجأ بايدن رحلتيه المقررتين إلى كل من ألمانيا وأنغولا للإشراف على الاستجابة الفدرالية، في وقت باتت جهود الإنقاذ في واجهة المعركة السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر