البنك المركزي الإسرائيلي يكشف عن خسائر مخيفة ورقم فلكي لكُلفة الحرب خلال عام

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قدّر البنك المركزي الإسرائيلي التكلفة الحالية لحربي غزة ولبنان بـ66 مليار دولار، بحسب ما ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مدير المعهد الأوروبي في جامعة كولومبيا آدم توز إنّ “هذه التكلفة تشكل ضغطاً على الاقتصاد الاسرائيلي، على الرغم من المساعدات الخارجية وخاصة الأميركية”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “عدد السواح في إسرائيل قد انخفض بنسبة 75%”.
كذلك، أفادت بأنّ السلطات اضطرت إلى تعبئة مئات الآلاف من الجنود الاحتياط، فيما قالت إنّه مع استبعاد هذا العدد من القوى العاملة (أي الشباب العاملين في سن الذروة)، تضرّر الاقتصاد بشكل كبير.