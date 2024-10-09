20 صاروخاً من لبنان تجاه تل أبيب يشعل المواجهات من جديد.. وحزب الله يعلن تصديه لمحاولتي تسلل هي الأعنف

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان تجاه شمال إسرائيل دون إصابات، فيما أعلن حزب الله تصديه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان فجر اليوم، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان.

وفيما أفاد مصادر إعلامية" بإطلاق صواريخ تجاه مدينة قيسارية ومحيطها جنوب حيفا، ودوي صفارات الإنذار في تلك المناطق، أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية "بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية" لدى محاولتها التقدم، فجر الأربعاء، باتجاه منطقة اللبونة الحدودية في جنوب غرب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتراض "مقذوفين" أطلقا من لبنان بعد دوي صفارات الانذار في مناطق ساحلية عدة جنوب مدينة حيفا. كما أطلقت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بشمال إسرائيل. وأعلن الجيش، الثلاثاء، أنه رصد إطلاق حزب الله اللبناني "نحو 180 مقذوفا" لا سيما في اتجاه حيفا ومناطق شمال البلاد.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، و باستمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية وتصاعد أعمدة الدخان في سماء ضاحية بيروت إثر تعرضها لعدة غارات إسرائيلية ليلة أمس.

من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان بتعرض الضاحية الجنوبية لسلسلة من الغارات الإسرائيلية أدت إلى دمار هائل، بعدما كانت إسرائيل قد حذّرت سكان الأحياء المستهدفة بوجوب الإخلاء.

وأوردت الوكالة بأن آخر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت نزلة الكفاءات، وأدت إلى دمار هائل، لا سيما في برج البراجنة والكفاءات والليلكي.

كما أفاد مراسلونا بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت بمحيط بعلبك شرقي لبنان ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة. بالمقابل، هدّد حزب الله باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت إسرائيل حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حزب الله في بيان، إنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان التي تم إخلاؤها. وأضاف حزب الله أنه قتل ما لا يقل عن 35 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال الاشتباكات، وأصيب حوالي 200 آخرين أثناء محاولتهم التوغل في بلدات الجنوب، بحسب ما جاء في البيان.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لاعتراض صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان كانت في طريقها إلى حيفا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على نفق لحزب الله اجتاز الأراضي الإسرائيلية لمسافة 10 أمتار تقريبا من منطقة مروحين في لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالقرب من بلدة زرعيت تحديدا. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد أنفاقا أخرى تجتاز الحدود