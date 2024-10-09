الكشف عن تفاصيل خطيرة حول ضرب إيران في مباحثات هاتفية بين بايدن ونتنياهو اليوم

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 134

ذكر موقع "أكسيوس" Axios، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن من المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حول أي خطط تتعلق بضرب إيران، وسط تسريبات تشير إلى خطط إسرائيلية لضرب نووي إيران.

"أكسيوس" قال إن نتنياهو سيطلع بايدن خلال حديثهما اليوم على قراره بشأن توجيه ضربة لإيران، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي سيتأكد من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الضربة لإيران ستكون مؤثرة ومتناسبة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي القول: "نريد استغلال المكالمة لمحاولة صياغة حدود الرد الإسرائيلي".

وذكر المسؤول الأميركي للموقع أن واشنطن تريد التأكد من أن إسرائيل تهاجم أهدافا في إيران مهمة دون أن تكون مبالغاً فيها.

وتعيش منطقة الشرق الأوسط في حالة توتر ترقبا لرد إسرائيل على هجوم صاروخي شنته إيران الأسبوع الماضي ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

ولم يسفر الهجوم الإيراني عن مقتل أي شخص في إسرائيل، ووصفته واشنطن بأنه "غير فعال".

وتوعد نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي، بينما قالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابل "بدمار هائل"، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة المنتجة للنفط والتي قد تنجر إليها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن قد تم تأجيلها وأنه "لا طائل منها".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن غالانت اضطر لتأجيل زيارته بعد أن منعه رئيس الوزراء الإسرائيلي من السفر إلى واشنطن، وأبلغه قبل ساعات من الإقلاع بأن الرحلة لن تتم حتى يتم إقراره من قبل الحكومة المصغرة، والحديث مع الرئيس الأميركي قبلها، وهو قرار صدم الأميركيين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ، إن وزير الدفاع الإسرائيلي ألغى خططه لزيارة البنتاغون، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الوزارة تتطلع لاستقباله في وقت لاحق. وتابعت في إفادة صحافية: "علمنا للتو أن الوزير غالانت سيؤجل زيارته إلى واشنطن"، محيلة أسئلة عن سبب إلغاء غالانت الزيارة إلى حكومة إسرائيل.

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف أن البيت الأبيض بدأ يفقد الثقة بشكل متزايد في الحكومة الإسرائيلية مع تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.

ووفق "أكسيوس"، فقد أكد أربعة مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أصبحت في الأسابيع الأخيرة غير واثقة بشكل متزايد مما تقوله الحكومة الإسرائيلية عن خططها العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها.

وتتفاقم أزمة الثقة بسبب الانتقام الإسرائيلي المحتمل ضد إيران الذي تخطط له، والذي يتطلب تنسيقا مع واشنطن، خصوصا في حال الرد الإيراني المقابل. قال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، الأسبوع الماضي، لكنها تريد أن يكون مدروسًا. وقال أحد المسؤولين الأميركيين: "ثقتنا بالإسرائيليين منخفضة للغاية الآن ولسبب وجيه".

وبحسب "أكسيوس"، فقد قال مسؤولان أميركيان إنه خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة، أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أن واشنطن تتوقع "الوضوح والشفافية" من إسرائيل بشأن خططها للرد على إيران لأنها ستخلف آثارا على القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن فوجئت عدة مرات مؤخرًا بعمليات عسكرية أو استخباراتية إسرائيلية.

في بعض الحالات، لم يتم التشاور مع الولايات المتحدة أو إخطارها مسبقًا، أو تم إخطارها مسبقًا حيث كانت الطائرات الإسرائيلية في طريقها بالفعل لتنفيذ غارة جوية في مكان ما في الشرق الأوسط.

ولم يخبر الإسرائيليون إدارة بايدن مسبقًا بعملية اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، وهي العملية التي جاءت بعد عدة أيام من إخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس بايدن في المكتب البيضوي أنه سيتخذ خطوات لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم وإرساء وقف إطلاق النار في غزة