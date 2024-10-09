أمنية مأرب تكشف أهم الإنجازات الأمنية خلال الربع الثالث من العام الجاري

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من ضبط 156 جريمة غير جنائية وحادثة من أصل157 جريمة وحادثة، شهدتها المحافظة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024م.

وذكرت شرطة محافظة مأرب في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليوم، أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال شهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر) 176 متهماً من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 200 متهم على ذمة تلك القضايا.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 162 شخصاً، توفي منهم 48 شخصاً بينهم 6 إناث، وأصيب 62 آخرون، بينهم 7 إناث.

ولفت البيان إلى أنه تم إحالة 42 جريمة وقضية من تلك الجرائم إلى النيابة العامة، بينما تم إحالة 45 جريمة وقضية أخرى إلى الجهات المتخصصة.

مشيرا إلى أن الإجراءات أوقفت في 57 حادثة وجريمة، و12 جريمة انتهت بالصلح والتنازل، وجريمة واحدة ما زالت قيد البحث والتحري.