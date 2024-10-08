الكشف عن قيادات حوثية تتولى مهمة تنفيذ عمليات سرية ضد الحكومة الشرعية في الخارج وتهريب السلاح والاتجار بالمخدرات

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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بعد تتبع ورصد دقيق كشف الاكاديمي اليمني الدكتور عبد القادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة عن قيادات حوثية جديدة تندرج ضمن اللوبي الحوثي المتحكم بأخطر جهاز حوثي قمعي يتولى مهمة الاعتقال والإخفاء والتعذيب للآلاف من اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات.



الدكتور الخراز وفي منشور حديث له نشره على حسابه بموقع الفيسبوك اطلع علية محرر "مأرب برس" قال بأن من اهم القيادات الحوثية بعد القيادي الحوثي عبد الحكيم الخيواني الذي يرأس حالياً ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات الجهاز المسؤول عن اعتقال وتعذيب وإخفاء الآلاف من المدنيين في مناطق الجماعة هو القيادي عبد الواحد ناجي محمد أبو راس وكذا القيادي حسن احمد حسن الكحلاني.



واوضح الدكتور الخراز بان القيادي الحوثي ابو راس والكحلاني هما ضمن ما يسمى بالعمليات الخارجية ضمن جهاز المخابرات الحوثي والذي تتولى مهمة التنسيق للمليشيا في القرن الافريقي وتهريب السلاح والاتجار بالمخدرات بالاضافة إلى تنفيذ عمليات تنسيق سرية لتفكيك الجبهة الدبلوماسية للسفارات اليمنية بالخارج التابعة للشرعية.



الخراز افاد ايضاً بأن القيادي الحوثي حسن الكحلاني يعمل حالياً وكيلا لجهاز مخابرات المليشيات قطاع العمليات الخارجية بعد ان كان سابقا مديرا لفرع الجهاز في مطار صنعاء بينما في 2020 تم تعيينه من قبل المليشيات اركان حرب للمنطقة الثالثة التابعة للمليشيا.

وعن اخر التحركات الخارجية للقيادي الحوثي الكحلاني ومكان تواجده قال الخراز بأن الكثير من المعلومات تشير بانه متواجد حالياً بايران الى جانب مشاركة الناطق الرسمي للمليشيات المدعو محمد عبدالسلام التنقلات الخارجية رفقة القيادي عبدالملك العجري واحدى تلك الجولات كانت مرافقة الوفد الحوثي التفاوضي في وقت سابق الى العاصمة السعودية الرياض .