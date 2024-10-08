وزير الدفاع الداعري : الشدادي كان من القادة العسكريين الذين لبوا نداء الواجب في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن تفاصيل سجل كريستيانو رونالدو التاريخي مع البرتغال .. سجل الأهداف الدولية الفريق الركن علي محسن في ذكرى رحيل الشدادي: الشعوب تبادل القادة الأوفياء بالوفاء وتخلد ذكراهم في طريق الحرية الكرامة مستشار بن زايد: زمن الميليشيات كلف العرب كثيراً السعودية تعلن رسميا استضافة كأس السوبر الإيطالي في المملكة للمرة الخامسة كأس السوبر الإيطالي في المملكة للمرة الخامسة الصادرات التركية الى الأراضي الفلسطينية ترتفع 6 أضعاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكاشف الشعب السعودي رسميا بالوضع الصحي لوالده قائد عسكري أمريكي رفيع يكشف المسكوت عنه..واشنطن ليس لديها الإرادة السياسية لوقف هجمات الحوثيين بعد عام من الرفض .. حزب الله يؤيد فجأة جهود وقف إطلاق النار في لبنان ويتخلى عن اشتراط هدنة في غزة
وصف وزير الدفاع في الح الفريق الركن محسن الداعري الشهيد اللواء عبدالرب الشدادي “ بأنه كان سباقا في كل شيء، ولم يدخر جهدا في سبيل الذود، عن حياض الوطن، والدفاع عن مكتسباته”.
وأضاف “الداعري”في تصريح صحفي في الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد الشدادي، نتذكر في المؤسسة الدفاعية أحد القادة العسكريين الأبطال الملهمين الذين لبوا نداء الواجب، في لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا، ومثلوا حائط صد منيع وسياج حام، أمام أذناب المشروع الإيراني التآمري، على اليمن والمنطقة”.
وأردف: “لقد جمعتنا بالقائد الشدادي، الأيام والأشهر والسنوات والمعارك الأولى للدفاع عن الوطن والجمهورية، وخبرناه قائدا محنكا وشجاعا، مخلصا لمؤسسته ومعركته، وفادياً لوطنه ودينه”.
وفي تصريحه بمناسبة الذكرى الـ8 لاستشهاد الشدادي، تذكر “الداعري” باعتزاز مآثر قادة وأبطال ورموز المؤسسة العسكرية، مجددًا العزم والعهد على السير في درب الشدادي ورفاقه الشهداء الميامين من رجالات قواتنا وجيشنا الذين سطروا أنصع صفحات المجد، ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابه.
وفي يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016م، استشهد القائد اللواء الركن عبدالرب قاسم الشدادي”، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أثناء قيادته المعارك ضد جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وتقدمه قوات الجيش في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)