الفريق الركن علي محسن في ذكرى رحيل الشدادي: الشعوب تبادل القادة الأوفياء بالوفاء وتخلد ذكراهم في طريق الحرية الكرامة

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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لقد عرفتُه عن قُرْبٍ، منذ التحاقه بالسلك العسكري، متابعاً ترقياته وإنجازاته وانضباطه المثير للإعجاب، في الفرقة الأولى مدرع ووحدات المنطقة العسكرية الشمالية الغربية ومختلف المواقع القيادية التي شغلها في القوات المسلحة، حتى آخر منصبٍ تولاه في لحظة حرجة تمر بها البلاد، وهو قيادة المنطقة العسكرية الثالثة”.

بهذه الكلمات عبر نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق أول/ علي محسن صالح

بمناسبة الذكرى الـ8 لاستشهاد القائد عبدالرب الشدادي

وأضاف "مضت سنوات وأشهر وأيام منذ استشهاد البطل اللواء الركن/ عبدالرب قاسم الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، وذكراه حاضرة في قلوبنا كأنها اللحظةحيث واجه بكل عنفوان وشجاعة وإخلاص ميليشيا الكهنوت الحوثية الإمامية، في لحظة غياب شبه كلي”.

وأضاف الفريق علي محسن الأحمر “إن الشعوب تبادل القادة الأوفياء، بالوفاء وتخليد ذكراهم وجعْلهم رموزاً يُقتدى بها في طريق الحرية الكرامة، لأنهم أثبتوا وفاءهم لقضيتهم ولأوطانهم ولقسمهم العسكري”.

ويحيي اليمنيون الذكرى الثامنة لاستشهاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء عبدالرب الشدادي، الذي قضى وهو في مقدمة الصفوف يقود المعارك ضد جماعة الحوثي بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016.

وفي شهادته على مسيرة “الشدادي” العسكريةاعتبر الفريق علي محسن الأحمر: “

أن آخر منصب تولاه الشهيد “الشدادي” في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، كان “بمثابة الامتحان الأخير الذي اجتازه الشهيد بجدارة، رحمه الله رحمة واسعة، إذ واجه بكل عنفوان وشجاعة وإخلاص ميليشيا الكهنوت الحوثية الإمامية، في لحظة غياب شبه كلي، وكان هو القائد والجندي والموجه والسَنَد للجمهورية والوفي لأهداف الثورة، حتى لقي ربه على هذا المنوال”.

“وعلى طريق الوفاء والجهاد للوطن والاستشهاد في سبيل الله وفي سبيل حرية وكرامة هذا الشعب الأبيّ، سار عدداً من القادة الأشاوس قادةً وضباطاً وجنوداً وأحرار”،.

ومضى نائب رئيس الجمهورية السابق مستذكرا رفاق النضال حيث قال

(الشهيد البطل العميد الركن/ حميد حميد القشيبي، والشهيد البطل اللواء/ علي ناصر هادي والشهيد البطل اللواء الركن/ ناصر علي الذيباني والشهيد البطل اللواء الركن/ أحمد سيف اليافعي والشهيد البطل اللواء الركن/ أمين عبدالله الوائلي).

وفي سياق حديثه عن رحيل هؤلاء القادة، قال نائب رئيس الجمهورية السابق “ “عزاؤنا أنهم ناضلوا لأجل أهداف سامية تهون لأجلها التضحيات، وعزاؤنا أن اليمن ولّادة بالرجال الأخيار الأبطال، الذي يحملون راية الدفاع عن الثورة والجمهورية”.

وفي ختام حديثه ترحم على أرواح القادة الشهداء جميعاً، حيث تمنى من الله أن “يطيل في عُمُر بقية الأحرار ليواصلوا النضال حتى التحرير الكامل لليمن”، مما وصفها بـ“عفن الطائفية المذهبية والمناطقية”.

وفي يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016م، استشهد القائد اللواء الركن عبدالرب قاسم الشدادي”، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أثناء قيادته المعارك ضد جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وتقدمه قوات الجيش في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وكان الفريق الأحمر في مقدمة مشيعي الشهيد الشدادي، الذي قال عنه في برقية عزاء إنه “كان أحد أهم دعائم الجمهورية التي ثبتت في مأرب ومن القلة القليلة الذين صمدوا حين خنع الآخرون، وثبّت علم الجمهورية في مأرب التاريخ وكانت هي وأبنائها الأبطال منطلقاً لدحر الانقلابيين وتحرير كل محافظات الجمهورية”.