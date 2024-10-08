مستشار بن زايد: زمن الميليشيات كلف العرب كثيراً

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات محمد بن زايد، أنه في ظل الحروب والأزمات لا خيار إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب: "في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها. زمن المليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية كلف العرب كثيراً وأثقل كاهل المنطقة".

وتابع قائلاً: "المستقبل للأمن والسلام والازدهار بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه