ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكاشف الشعب السعودي رسميا بالوضع الصحي لوالده

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طمأن الجميع على صحة أبيه الملك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الديوان الملكي يوم الأحد خضوعه لفحوص طبية بسبب التهاب في الرئة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية على منصة إكس: "سمو ولي العهد يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته -رعاه الله-، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية".
وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 88 عاما علاجا من التهاب في الرئة في أيار (مايو)، ورأس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد ذلك بأسبوع. وبث التلفزيون الرسمي لقطات له حينها وهو يرأس الاجتماع عبر الاتصال المرئي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن آخر مرة ترأس فيها الملك سلمان اجتماعا لمجلس الوزراء كانت في 24 أيلول (سبتمبر) بعد أن أصدر أمرا ملكيا في آب (أغسطس) سمح فيه للمجلس بالانعقاد في غيابه أو غياب ولي العهد أو كليهما