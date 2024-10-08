بعد عام من الرفض .. حزب الله يؤيد فجأة جهود وقف إطلاق النار في لبنان ويتخلى عن اشتراط هدنة في غزة

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله يوم الثلاثاء إن الجماعة اللبنانية تؤيد الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في البلاد لكنه لم يقل ولأول مرة أن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة هو شرط مسبق لحزب الله كي يوقف إطلاق النار على إسرائيل.

وذكر في خطاب استمر 30 دقيقة وبثه التلفزيون أن حزب الله يؤيد جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف الجماعة، الرامية إلى وقف القتال الذي احتدم في الأسابيع القليلة الماضية مع التوغل البري الإسرائيلي ومقتل بعض من كبار قادة حزب الله وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأردف قائلا “لدينا ملء الثقة بقيادة ‘الأخ الأكبر‘ نبيه بري… نؤيد الحراك الذي يقوم به بري لوقف إطلاق النار”.

وتابع “على كل حال بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تُناقش وتُتخذ فيها القرارات بالتعاون”.

وأضاف “إن تابع العدو حربه، فالميدان يحسم ونحن أهل الميدان ولن نستجدي حلا”.

وبدأت جماعة حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل قبل عام دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب مع إسرائيل التي شنت حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وظل كبار قادة حزب الله يكررون على مدى العام الماضي أن الجماعة لن توقف إطلاق النار على إسرائيل حتى يتم التوصل إلى هدنة في غزة، لكن خطاب قاسم أظهر أن حزب الله تراجع عن هذه السياسة على ما يبدو.

وتستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بغارات جوية كل ليلة ووسعت نطاق التوغل البري يوم الثلاثاء لتدخل مناطق جديدة من حدود لبنان الجنوبية معها.

وفي الوقت نفسه، تحدث قاسم بنبرة تحد وقال إن إمكانات حزب الله بخير وإن الجماعة كثفت إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتريد “الالتحام”.