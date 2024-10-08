تصفية أحد كبار أعلى هيئة عسكرية في حزب الله اللبناني... الجيش الإسرائيلي يكشف التفاصيل

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان بـ«حزب الله»، في ضربة استهدفت إحدى مناطق بيروت، بلبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إنه أن «المقر الذي كان يقوده حسيني يشرف على لوجيستيات (حزب الله) وميزانيات وحداته المختلفة، كما كان عضواً في مجلس الجهاد بالحزب، وهو أعلى هيئة عسكرية فيه»، بحسب ما نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأشار البيان إلى أن حسيني «لعب دوراً حاسماً في عمليات نقل الأسلحة بين إيران و(حزب الله)، وكان مسؤولاً عن توزيع الأسلحة المتقدمة بين وحدات الحزب، والإشراف على نقل وتخصيص هذه الأسلحة. وكان مسؤولاً عن الميزانية والإدارة اللوجيستية لأكثر مشروعات (حزب الله) حساسية، بما في ذلك خطط الحرب للمنظمة والعمليات الخاصة الأخرى».

ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن مقر الضربة يشمل أيضاً قسم البحث والتطوير التابع لـ«حزب الله»، المسؤول عن تصنيع الصواريخ الموجهة بدقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: «في إطار مهام منصبه، كان المدعوّ حسيني يعمل على تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجيستي للمشروعات الأكثر حساسية للتنظيم، ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى، ومن بينها تنفيذ العمليات الإرهابية ضدّ دولة إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية».