مواطن يرتكب جريمة مؤلمة بحق شقيقته وزوجته جنوب اليمن

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في جريمة مؤلمة أقدم شاب يمني، الاثنين، على قتل شقيقته وزوجته التي أنجبت له مولودا، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر متطابقة إن الجاني أطلق النار من سلاح "كلاشينكوف" على شقيقته وزوجته داخل منزل الأسرة، ليرديهما قتيلتين على الفور في مديرية أحور.
وبحسب المصادر إن دوافع ارتكاب الجريمة لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن الزوجة الضحية، كانت قد انجبت مولودا جديدا، قبل أيام من مقتلها على يد زوجها
في حين تمكن الجاني من الفرار إلى منطقة مجهولة، وسط عمليات بحث تجريها الأجهزة الأمنية عنه.