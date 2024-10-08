فيسبوك وانستجرام يحظران استخدام هذا الرمز لأنه يُمثل حماس

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 110

تفرض شركة ميتا قيودًا على استخدام رمز المثلث الأحمر المقلوب، وهو إشارة إلى عمليات حماس القتالية التي أصبحت رمزًا أوسع للمُقاومة الفلسطينية، وذلك على منصاتها التي تشمل فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

مُنذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، أصدّرت حماس بانتظام لقطات لضرباتها الناجحة على المواقع العسكرية الإسرائيلية مع مثلثات حمراء متراكبة فوق الجنود والدروع المُستهدفة.

مُنذ الخريف الماضي، توسّع استخدام رمز المثلث الأحمر عبر الإنترنت، ليصبح رمزًا يُستخدم على نطاقٍ واسع للأشخاص الذين يعبرون عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو مُعادية لإسرائيل.

رمز المقاومة أدرج مُستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشكل في منشوراتهم وأسماء المُستخدمين وملفاتهم الشخصية كشارة تضامن واحتجاج. أصبح الرمز شائعًا بما يكفي لدرجة أن الجيش الإسرائيلي استخدمه كاختصار في دعايته الخاصة:

في نوفمبر، أفادت الجزيرة عن مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي حذر فيه "مُثلثنا أقوى من مُثلثك، أبو عبيدة"، مُخاطبًا المُتحدّث باسم حماس. قرّرت شركة ميتا أنّ رمز المثلث المقلوب هو وكيل لدعم حماس، وهي مُنظمة مُدرجة في القائمة السوداء بموجب سياسة المُنظمات والأفراد الخطرين والمُصنفّة كمجموعة إرهابية بموجب القانون الأمريكي.

قد يتبع حذف المثلث المُخالف إجراءات تأديبية أخرى من Meta اعتمادًا على مدى خطورة تقييمها لاستخدامه.

وفقًا لشروط القيود الجديدة، يُغطّي الحظر الظروف التي تُقرّر فيها Meta أن "المُستخدم ينشر بوضوح عن الصراع ومن المعقول قراءة المثلث الأحمر كوكيل لحماس ويتم استخدامه لتمجيد أو دعم أو تمثيل عُنف حماس".

يبدو أن السياسة تنطبق أيضًا حتى إذا استُخدّمت الرموز التعبيرية دون أي خطاب عنيف أو إشارة إلى حماس.وفقًا لإيفلين دويك، الأستاذة المُساعدة في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد: يبدو الأمر مُبالغًا فيه إلى حدٍ كبير لإزالة أي إشارة".

"إذا كنا نفهم "🔻" فقط على أنها بديل أساسي لكلمة "حماس"، فلن نحظر أبدًا كل مثيل للكلمة. ولن يكون الكثير من النقاش حول حماس أو استخدام "🔻" بالضرورة مدحًا أو تمجيدًا. "

وقالت مروة فطافطة -مُستشارة السياسات في منظمة الحقوق الرقمية-: "قريبًا، سيعرف المُستخدمون ويلاحظون أن منشوراتهم تُحذف بسبب استخدام هذا المثلث الأحمر، وهذا من شأنه أن يثير التساؤلات. يبدو أنّ ميتا نسيت درسًا مُهمًا آخر هنا، وهو الشفافية".

وأكّد دويك على الحاجة إلى الشفافية فيما يتعلق باعتدال ميتا في المُحتوى حول الحرب: "إن ميتا ليست عادلة حيث تتمتع الشركة بتاريخ من فرض القواعد بشكل مُتحيّز