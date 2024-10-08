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حزب الله يعلن استهداف وحدة استخبارات في تل أبيب و صفارات الإنذار تدوي في قلب إسرائيل

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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 أعلن «حزب الله» اللبناني، ليل الاثنين، أنه استهدف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار وسط البلاد بعد رصد صواريخ من لبنان.

وقال الحزب، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتليه أطلقوا «صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200» في ضواحي تل أبيب، وذلك رداً «على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء (لبيك يا نصر الله)»، في إشارة إلى أمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر (أيلول).

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق نحو خمس قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش إن بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

وأضاف أنه لم تجر أي تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية

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