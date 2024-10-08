اشتعال الموجهات البرية… و الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية ضد حزب الله في لبنان

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إنه نشر فرقة رابعة من قواته في لبنان.

وأضاف أن قوات الفرقة 146 بدأت، أمس، تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لـ«حزب الله» في القطاع الغربي لجنوب لبنان، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ولفت الجيش إلى أن الفرقة 146 تنضم إلى 3 فرق من الجيش النظامي - الفرقة 98، والفرقة 36، والفرقة 91 - التي تعمل بالفعل في القطاعين الأوسط والشرقي من جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن فرقة «الجليل 91» بدأت أمس عملية برية محدودة ومحددة الهدف في جنوب لبنان.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة «إكس» إلى أن الفرقة «التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 تشن عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان».

وأضاف: «منذ بداية الحرب تخوض فرقة الجليل قتالاً دفاعياً منسجماً مع عمليات هجومية كثيرة لاستهداف العدو وبناه التحتية في جنوب لبنان جواً وبراً».

ولفت إلى أنه «على مدار الأسابيع الأخيرة نفذت قوات الفرقة مئات الهجمات وقضت على عشرات المخربين»، موضحاً أن قوات اللواء 769 تواصل الأعمال الدفاعية على الحدود.

ودعا أدرعي جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم إلى عدم العودة حتى إشعار آخر؛ حفاظاً على سلامتهم، لأن غارات الجيش مستمرة