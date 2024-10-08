الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الاثنين، وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود. الديوان الملكي السعودي:
وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض