الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الاثنين، وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود. الديوان الملكي السعودي:

وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض