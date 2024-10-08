في الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى..أردوغان يوجه خطاباً شديد اللهجة إلى زعماء العالم - بماذا توعد نتنياهو؟

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، خطاباً شديد اللهجة إلى زعماء العالم مطالباً من خلاله بوقف الحرب في غزة ولبنان ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي من ممارسة ما اعتبره مماثلاً لأفعال النازية.

أردوغان يهدد نتنياهو



وقال أردوغان إن تركيا ستبقى على موقفها المناهض للحكومة الإسرائيلية مهما كان الثمن داعياً العالم إلى اتخاذ المثل، باعتباره “موقفاً مشرّفاً”.

وأضاف الرئيس التركي بمنشور على حسابه في منصة إكس، بمناسبة ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة “قُتل 50 ألفاً من إخواننا وأخواتنا بوحشية، أغلبهم أطفال ونساء. ولم تعد المستشفيات وأماكن العبادة ومدارس مختلف الأديان في غزة قائمة”.

وتطرق أردوغان إلى مسألة استهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الإنساني قائلا: “العديد من الصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية ومبعوثي السلام لم يعودوا معنا”.



وأشار إردوغان إلى التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله بقوله “ليس النساء والأطفال والرضع والمدنيون الأبرياء وحدهم الذين يموتون في غزة وفلسطين ولبنان حالياً، بل هي الإنسانية التي تموت أيضاً”.

وأضاف “ما تم ذبحه أمام أعين العالم لمدة سنة واحدة بالضبط على الهواء مباشرة، هو في الواقع كل البشرية، وكل آمال البشرية في المستقبل”.



وشبّه أردوغان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، قائلاً “كما أوقف التحالف المشترك للإنسانية هتلر سيتم وقف نتانياهو من معه”.



كما وصف ما يجري في غزة بـ”الإبادة الجماعية”، مطالباً العالم بالمحاسبة وبغير ذلك لن يحلّ السلام، على حد تعبيره.



وفي مارس الماضي، انتقد نتنياهو وصف أردوغان له ولحكومته بـ”القتلة” وتشبيه حكومته بـ”النازية”، وهو ما تكرر اليوم الاثنين في منشور الرئيس التركي.