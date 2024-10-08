هيئة الإسناد اللوجستي تعلن جاهزية دوائرها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها وفق توجيهات قيادة وزارة الدفاع حملت المليشيات مسؤولية سلامته.. نقابة الصحفيين تتحدث عن مصير مجهول للكاتب محمد المياحي جيش الاحتلال يكشف نتائج الهجوم الحوثي الصاروخي الذي استهدف تل أبيب اليوم أكاديمي يمني يعري أحد ابرز قيادات الحوثي التي تنتحل منصبا رفيعا في جهاز المخابرات أطفال مأرب يطالبون الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة ويعلنون التضامن مع منظمة الاونروا الخزانة الأمريكية توجه أقسى عقوبة على رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتضع 9 من شركاته في قوائم العقوبات تعرف على قائمة الهوامير الذهبية التي تضم أسماء 25 قياديا حوثيا تم مناقشة الإطاحة برؤسهم وكيل محافظة مأرب يكشف عن أكبر تهديد بيئي واجتماعي يهدد عاصمة المحافظة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية من الأمطار والسيول لأول مرة في تاريخ الغرب.. طوفان من التأييد الأوروبي لغزة وإيبال توثق26 ألف فعالية في 20 بلدا أوروبيا خلال عام
أكد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه جاهزية الهيئة ودوائرها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها وفق توجيهات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومواكبة المرحلة القادمة سلمًا أو حرباً، وكيفية تجاوز الصعوبات وسبل تعزيز الأداء لتحقيق الأمن اللوجستي وتقديم الدعم والإمداد اللازم لوحدات القوات المسلحة في مواقع رباطها وتمركزها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الاثنين لمناقشة سير العمل وتقييم الأداء في الهيئة ودوائرها والآليات المتبعة لذلك والرفع بالمتطلبات والإحتياجات للقوات المسلحة وسبل تعزيز وتطوير الأداء بما يحقق أفضل النتائج .
واكد اللواء الركن الفقيه، خلال الاجتماع الذي ضم مدراء الدوائر التابعة للهيئة، اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بتلبية كافة احتياجات القوات المسلحة وتذليل كافة الصعوبات أمام هيئة الاسناد اللوجستي.
واستمع اللواء الفقيه، إلى شرح من مدراء الدوائر عن سير الأعمال وأبرز الصعوبات التي تواجه سير الأداء وكيفية إيجاد الحلول.. مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الجانب.. مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمهام اللوجستية وتأمين سلامتها وجودتها.