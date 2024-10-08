هيئة الإسناد اللوجستي تعلن جاهزية دوائرها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها وفق توجيهات قيادة وزارة الدفاع

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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أكد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه جاهزية الهيئة ودوائرها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها وفق توجيهات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومواكبة المرحلة القادمة سلمًا أو حرباً، وكيفية تجاوز الصعوبات وسبل تعزيز الأداء لتحقيق الأمن اللوجستي وتقديم الدعم والإمداد اللازم لوحدات القوات المسلحة في مواقع رباطها وتمركزها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الاثنين لمناقشة سير العمل وتقييم الأداء في الهيئة ودوائرها والآليات المتبعة لذلك والرفع بالمتطلبات والإحتياجات للقوات المسلحة وسبل تعزيز وتطوير الأداء بما يحقق أفضل النتائج .

واكد اللواء الركن الفقيه، خلال الاجتماع الذي ضم مدراء الدوائر التابعة للهيئة، اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بتلبية كافة احتياجات القوات المسلحة وتذليل كافة الصعوبات أمام هيئة الاسناد اللوجستي.

واستمع اللواء الفقيه، إلى شرح من مدراء الدوائر عن سير الأعمال وأبرز الصعوبات التي تواجه سير الأداء وكيفية إيجاد الحلول.. مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الجانب.. مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمهام اللوجستية وتأمين سلامتها وجودتها.