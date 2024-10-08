هيئة الإسناد اللوجستي تعلن جاهزية دوائرها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها وفق توجيهات قيادة وزارة الدفاع حملت المليشيات مسؤولية سلامته.. نقابة الصحفيين تتحدث عن مصير مجهول للكاتب محمد المياحي جيش الاحتلال يكشف نتائج الهجوم الحوثي الصاروخي الذي استهدف تل أبيب اليوم أكاديمي يمني يعري أحد ابرز قيادات الحوثي التي تنتحل منصبا رفيعا في جهاز المخابرات أطفال مأرب يطالبون الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة ويعلنون التضامن مع منظمة الاونروا الخزانة الأمريكية توجه أقسى عقوبة على رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتضع 9 من شركاته في قوائم العقوبات تعرف على قائمة الهوامير الذهبية التي تضم أسماء 25 قياديا حوثيا تم مناقشة الإطاحة برؤسهم وكيل محافظة مأرب يكشف عن أكبر تهديد بيئي واجتماعي يهدد عاصمة المحافظة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية من الأمطار والسيول لأول مرة في تاريخ الغرب.. طوفان من التأييد الأوروبي لغزة وإيبال توثق26 ألف فعالية في 20 بلدا أوروبيا خلال عام
عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، عن قلقها الشديد من المصير المجهول للكاتب الصحفي محمد المياحي الذي يقبع في سجون الحوثيين منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت النقابة في بيان لها، بأنه لايزال الكاتب الصحفي محمد المياحي في معتقل جماعة الحوثي منذ تاريخ 20 سبتمبر الماضي في ظل ظروف اعتقال سيئة ومصير مجهول.
وأضافت بأنها تعبر عن قلقها الشديد لمصير المياحي المجهول، وظروف الاعتقال القاسية التي يعيشها على خلفية قضية رأي، مجددة إدانتها لهذا النهج القمعي بحق صحفي لا يحمل سوى قلمه ورأيه.
وحملت نقابة الصحفيين، جماعة الحوثي مسئولية سلامة المياحي وكافة المختطفين لديها، مطالبة بسرعة الإفراج عن الزميلين محمد المياحي، وفؤاد النهاري الذي اعتقل ايضا نهاية سبتمبر على خلفية قضية رأي.
وأوضح البيان أن المياحي والنهاري، يعيشان ظروف اعتقال صعبة تعرض حياتهما للخطر كما حدث مع الصحفي عبده مسعد المدان الذي تعرض لجلطة دماغية أثناء فترة الاختطاف الاسبوع الماضي.
وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين منذ فترة طويلة وهم وحيد الصوفي, نبيل السداوي، وفهد الأرحبي المختطفين لدى جماعة الحوثي، وأحمد ماهر، وناصح شاكر المختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن، والمخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت محمد قائد المقري.