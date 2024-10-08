جيش الاحتلال يكشف نتائج الهجوم الحوثي الصاروخي الذي استهدف تل أبيب اليوم

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 289

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه وسط اسرائيل اليوم (الإثنين) .

وأفاد جيش الاحتلال بداية عن «صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن» ما أدى لإطلاق صفارات الانذار في وسط إسرائيل، قبل أن يعلن في بيان ثانٍ اعتراض الصاروخ «بنجاح».

من جهتها، قالت جماعة الحوثي الارهابية مساء الإثنين، إنها أطلقت عدة طائرات مسيرة على يافا وإيلات بإسرائيل.