أكاديمي يمني يعري أحد ابرز قيادات الحوثي التي تنتحل منصبا رفيعا في جهاز المخابرات

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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يواصل الاكاديمي اليمني الدكتور عبد القادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة تعرية اللوبي الحوثي الذي يدير مايسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات الحوثية .



الدكتور الخراز نشر اليوم الاثنين على حسابه الرسمي بموقع ”الفيسبوك“تقريرا رصده محرر “مأرب برس“ كشف فيه عن أحد ابرز القيادات الحوثية التي تنتحل منصبا رفيعا في جهاز مخابرات الحوثي بعد قيام المليشيات باجراء بعض التغيرات نتيجة دمج أجهزة الامن السياسي والقومي مع جهاز الامن والمخابرات التابع للجماعة الإرهابية.



وقال الخراز بأنه عندما قامت المليشيات بدمج أجهزة الامن السياسي والقومي مع جهاز الامن والمخابرات تغيرت بعض القيادات في مواقعها، ولكن تركيبة الهيكل بقيت كما هي ، بالاضافة إلى نقل اشخاص من الاستخبارات العسكرية .



وقال الخرراز بأنه ومن خلال الوثائق والبيانات الذي قام بجمعها الخراز عن احد ابرز القيادات الحوثية التي تم نقلها من موقع لأخر هو القيادي الحوثي (عامر المراني) الذي كان يتولى منصباً رفيعاً في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للمليشيات وتم تكليفه ضمن الفريق للتحقيق في مقتل الصماد في ابريل 2018 ومن ثم عين في أكتوبر 2019 محافظا للجوف وفي ابريل 2021 تم تعيين محافظ اخر للجوف بدلا عنه وتم تعيينه وزيرا للنقل، وحاليا نقل الى موقع جديد يبدو ضمن جهاز المخابرات التابع للمليشيات وينتحل رتبة لواء...،لافتاً إلى ان أخيه الحسن علي عامر المراني الذي يرجح انه قتل في الجوف وكان قد عين في 2018 وكيلا للجهاز لشؤون الامن الداخلي ، وكما اعطي وسام مليشيا الحوثي في سبتمبر 2019 مع اشخاص اخرين منهم حسن احمد حسن الكحلاني الذي يرجح انه حاليا وكيل لجهاز الامن والمخابرات للعمليات الخارجية وحاليا الكحلاني ادرج على قائمة العقوبات للخزانة الامريكية.. مرجحا بأن أخيه مطلق المراني ينتحل حاليا منصب وكيل للجهاز لشؤون الامن الداخلي بدلا عن أخيه الحسن، ومطلق مدرج ضمن قائمة الجزاءات الخاصة بمجلس الامن .