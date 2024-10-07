أطفال مأرب يطالبون الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة ويعلنون التضامن مع منظمة الاونروا الخزانة الأمريكية توجه أقسى عقوبة على رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتضع 9 من شركاته في قوائم العقوبات تعرف على قائمة الهوامير الذهبية التي تضم أسماء 25 قياديا حوثيا تم مناقشة الإطاحة برؤسهم وكيل محافظة مأرب يكشف عن أكبر تهديد بيئي واجتماعي يهدد عاصمة المحافظة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية من الأمطار والسيول لأول مرة في تاريخ الغرب.. طوفان من التأييد الأوروبي لغزة وإيبال توثق26 ألف فعالية في 20 بلدا أوروبيا خلال عام الإدارة الأمريكية تتعمد إخفاء الأرقام الحقيقة... واشنطن تغرق إسرائيل بالمساعدات العسكرية تعرف على ابسط الأرقام حريق مخيف يلتهم أحد حافلات النقل السياحي بمحافظة أبين كانوا في طريقهم الى السعودية تاجر الموت بموسكو يعقد أكبر صفقة لبيع الأسلحة الروسية للمليشيات الحوثية في اليمن لضرب الملاحة الدولية وزير الدفاع يفتح ملف التعاون مع أمين التحالف الإسلامي العسكري بالرياض
شهدت مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) اليوم الإثنين وقفة تضامنية لأطفال اليمن مع أقرانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ورفع الأطفال لافتات كتب عليها عبارات مساندة للشعب الفلسطيني مدينة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وطالبت بالحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وحملت الوقفة التضامنية، في بيان لها وصل “مارب برس”، نسخة منه، الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة، وإدانة الجرائم البشعة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، جراء هذه الحرب المدمرة.
وأعلن اطفال مأرب التضامن مع منظمة الاونروا، مطالبين بعودتها للعمل الميداني على أرض غزة ودعمها لمواصلة عملها الإنساني تجاه غزة واطفالها.
وعقب الوقفة نفذ الأطفال مسيرة إلى مقر إقامة ممثلة منظمة الأمم المتحدة.
تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومرور عام على العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة.