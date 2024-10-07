أطفال مأرب يطالبون الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة ويعلنون التضامن مع منظمة الاونروا

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 212

شهدت مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) اليوم الإثنين وقفة تضامنية لأطفال اليمن مع أقرانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

ورفع الأطفال لافتات كتب عليها عبارات مساندة للشعب الفلسطيني مدينة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وطالبت بالحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وحملت الوقفة التضامنية، في بيان لها وصل “مارب برس”، نسخة منه، الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة، وإدانة الجرائم البشعة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، جراء هذه الحرب المدمرة.

وأعلن اطفال مأرب التضامن مع منظمة الاونروا، مطالبين بعودتها للعمل الميداني على أرض غزة ودعمها لمواصلة عملها الإنساني تجاه غزة واطفالها.

وعقب الوقفة نفذ الأطفال مسيرة إلى مقر إقامة ممثلة منظمة الأمم المتحدة.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومرور عام على العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة.