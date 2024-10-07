تعرف على قائمة الهوامير الذهبية التي تضم أسماء 25 قياديا حوثيا تم مناقشة الإطاحة برؤسهم

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - ترجمة يمن شباب

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رجحت مجلة أميركية أن يكون تحديد قادة الحوثيين في اليمن وتقييم الخيارات المتاحة للتحرك ضدهم استراتيجية قابلة للتطبيق بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها، وذلك في ظل فشل ما وصفته بـ"الرد العسكري الضعيف" ضد الجماعة, في ردع الحوثيين عن مهاجمة الأهداف التجارية والعسكرية.

وقال تحليل لمجلة long war journal الأميركية إنه برغم تنفيذ الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف عمليات عسكرية ضد أنظمة الأسلحة الحوثية، إلا أن النتائج لم تجبر الجماعة المتمركزة في اليمن على وقف هجماتها.

ففي الواقع، تمكن الحوثيون من استيعاب الخسائر التي تكبدوها بسبب الضربات الأميركية والبريطانية منذ بدأت في 12 يناير/كانون الثاني.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا قد قدم تقييما مماثلا في يوليو/تموز عندما أفاد بأن العمليات العسكرية ضد الحوثيين "فاشلة"، واقترح نهجا أكثر قوة ضد الجماعة.

وبحسب المجلة، "فعلى النقيض من ذلك، تمكنت إسرائيل من تعطيل حزب الله، القوة الإيرانية الوكيلة الأكثر قوة في لبنان، من خلال استهداف قيادة التنظيم. وفي الوقت نفسه، لا تزال بنية القيادة الحوثية سليمة".

ونفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات على 15 هدفًا حوثيًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن اليوم حوالي الساعة 5 مساءً (بتوقيت صنعاء).

وشملت هذه الأهداف قدرات عسكرية هجومية للحوثيين. واتخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية"، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأميركية.

ونشرت المجلة الأميركية قائمة بأسماء وصور 25 قياديا حوثيا على رأسهم زعيم المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، عبدالملك الحوثي:

عبد الملك بدر الدين الحوثي (أبو جبريل): زعيم الحوثيين.

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الحوثي في ​​عام 2015 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، كما صنفته وزارة الخارجية الأمريكية كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص في عام 2021.

عبد الخالق بدر الدين الحوثي (أبو يونس): قائد الحرس الجمهوري (الاحتياطي الرئاسي)، وقائد القوات الخاصة، وقائد المنطقة الوسطى، والقائد الفعلي لقوات الصواريخ الاستراتيجية.

العقوبات: فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على الحوثي باعتباره مواطنًا محددًا بشكل خاص في عام 2014 وإرهابيًا عالميًا محددًا بشكل خاص في عام 2021.

محمد علي الحوثي (أبو أحمد): عضو المجلس السياسي الأعلى، رئيس اللجنة الثورية العليا، ويشرف على المشرفين في كافة المحافظات.

عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي: وزيراً للداخلية، مديراً للمكتب التنفيذي لأنصار الله.

علي حسين بدر الدين الحوثي: نجل المؤسس حسين الحوثي، نائب وزير الداخلية، والقائد الفعلي لقوات النجدة والأمن المركزي.

مهدي المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى والسكرتير الخاص لعبدالملك الحوثي.

أحمد محمد يحيى حامد (أبو محفوظ): مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، رئيس هيئة الإعلام للحوثيين.

سفر مجدي الصوفي: مدير مكتب عبدالملك الحوثي.

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الصوفي في عام 2014 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611.

عبد الحكيم هاشم الخيواني (أبو الكرار): رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الخيواني باعتباره مواطنًا مصنفًا بشكل خاص في 10 ديسمبر2020.

عبد السلام صلاح (محمد عبد السلام): رئيس شبكة المسيرة والمتحدث الرسمي ورئيس الوفد التفاوضي وقطب النفط.

الشيخ ضيف الله رسام : رئيس مجلس اللحمة القبلية.

يوسف أحسن إسماعيل المدني: قائد المنطقة العسكرية الخامسة “ البحر الأحمر”.

العقوبات: صنفت وزارة الخزانة الأمريكية يوسف المدني كمواطن محدد بشكل خاص (SDN) في 20 مايو 2021. كما صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المدني كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT) في 20 مايو 2021.

محمد أحمد أحمد مفتاح: النائب الأول لرئيس الوزراء، عالم شرعي، ورئيس اللجنة العليا لنصرة الأقصى.

حسن الحمران: رئيس جهاز الأمن الوقائي الجهادي المركزي.

محمد عبد الكريم الغماري: رئيس الأركان العامة.

العقوبات: صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الغماري باعتباره مواطنًا مصنفًا بشكل خاص في 20 مايو 2021.

مطلق عامر المراني: نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

العقوبات: في 10 ديسمبر 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مطلق عامر المراني على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

محمد ناصر العاطفي : وزير دفاع الحوثيين.

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العطيفي باعتباره مواطنًا مصنفًا بشكل خاص في 25 يناير 2024.

عبدالله عيضة الرزامي: أحد مؤسسي الحوثيين وقائد عسكري وشيخ قبلي.

يحيى الحوثي: وزير التربية والتعليم المقال مؤخراً.

يحيى سريع: المتحدث العسكري العام باسم الحوثيين.

صالح مسفر الشاعر: لا أحد يعرف منصبه الحالي داخل تنظيم الحوثيين، وقد يستمر في تولي منصب قائد منظمة الدعم اللوجستي العسكري التي يسيطر عليها الحوثيون.

العقوبات: في 18 نوفمبر 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشاعر بسبب الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات المعارضة.

منصور السعدي : رئيس أركان القوات البحرية والدفاع الساحلي.

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السعدي في 2 مارس 2021، بسبب أنشطته المزعزعة للاستقرار نيابة عن الحوثيين، بما في ذلك "تنظيم هجمات من قبل قوات الحوثي تؤثر على المدنيين اليمنيين والدول المجاورة والسفن التجارية في المياه الدولية".

محمد فضل عبد النبي: قائد القوات البحرية الحوثية.

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النبي في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تنفيذه هجمات ضد السفن البحرية في البحر الأحمر.

محمد علي القادري: قائد قوات الدفاع الساحلي ومدير الكلية البحرية الحوثية

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القادري في 25 يناير/كانون الثاني باعتباره مواطنًا مصنفًا بشكل خاص لتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

محمد أحمد الطالبي: مدير مشتريات الأسلحة .

العقوبات: فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الطالبي في 25 يناير/كانون الثاني بسبب تورطه في تهريب أسلحة إيرانية الصنع إلى اليمن