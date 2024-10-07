وكيل محافظة مأرب يكشف عن أكبر تهديد بيئي واجتماعي يهدد عاصمة المحافظة

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال وكيل محافظة مارب عبدالله الباكري، إن الصرف الصحي في الوقت الحالي يمثل أكبر تهديد بيئي واجتماعي وكارثة إنسانية تتهدد عاصمة المحافظة.

جاء ذلك خلال تدشين دورة تدريبية لفرق الإدارة والتخطيط الحضري في محافظة مارب، في التخطيط والتنمية الحضرية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.

ويشارك في الدورة على مدى 12 يوما والتي يمولها الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، 20 متدرباً ومتدربة يمثلون 16 مكتبًا حكومياً في محافظة مارب ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد وكيل محافظة مارب الباكري، أهمية هذه الدورة والخروج برؤية موحدة للتخطيط الحضري لعاصمة المحافظة والمديريات الكبيرة، مشيراً إلى أن العشوائية في التخطيط تمثل أكبر عقبة أمام السلطة المحلية في إحداث التطوير المطلوب وإيصال المشاريع الخدمية وتنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمعمارية والخدمية والاستثمارية بالشكل المطلوب وجذب الاستثمارات