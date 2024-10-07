المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية من الأمطار والسيول

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المركز الوطني
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ريمة، حجة، الحديدة ومرتفعات لحج وأبين.
وأشارت إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من ذمار، شبوة، حضرموت، المحويت وسهل تهامة.
كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات الحديدة، تعز، لحج، البيضاء، الضالع وأبين.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة