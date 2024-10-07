حريق مخيف يلتهم أحد حافلات النقل السياحي بمحافظة أبين كانوا في طريقهم الى السعودية

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اندلع حريق هائل في حافلة سياحية كانت تسير في الطريق الدولي بمنطقة حسان شرق مدينة زنجبار - عاصمة بمحافظة أبين.

وكانت الحافلة تقل عدداً من المسافرين والمعتمرين في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب شهود عيان، فقد اندلعت النيران في الحافلة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى حالة من الهلع والارتباك بين الركاب، إلا أن سرعة تفاعل السائق والمسافرين، وتمكنهم من الخروج من الحافلة قبل أن تشتعل النيران بشكل كامل، حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

ورغم نجاة الركاب، إلا أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة، حيث احترقت أغراض المسافرين، لعدم تمكنهم من إنقاذها؛ بسبب شدة الحريق، وانتشار النيران بسرعة.

وأثار هذا الحادث حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين، بسبب غياب سيارات الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن الحريق.

وتساءل العديد من المواطنين عن مدى الاستعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث، وطالبوا الجهات المعنية بتوفير سيارات إطفاء، ومعدات حماية مدنية في جميع مناطق المحافظة

المصدر/ بلقيس نت