وزير الدفاع يفتح ملف التعاون مع أمين التحالف الإسلامي العسكري بالرياض

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري على أهمية وجود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عانت منه اليمن وبقية دول المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الداعري، الى مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالعاصمة السعودية الرياض.

كما بحث وزير الدفاع الداعري مع امين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء طيار ركن محمد المغيدي، تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والتحالف.

واستمع وزير الدفاع، الى شرح موجز عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف.

ولفت الفريق الداعري، إلى الدور المحوري الذي يقوم عليه التحالف الإسلامي لخدمة مصالح الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.

بدوره، أوضح اللواء المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية، والاستقلالية، والتنسيق، والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية