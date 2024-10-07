تراجعات بأسعار النفط بعد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو عامين

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين السابع من أكتوبر تشرين الأول، بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في حوالي عامين في ظل تزايد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 77.76 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 74.17 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير كانون الثاني 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1% في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس آذار 2023.

وقالت محللة الأسواق المستقلة تينا تنج في تصريحات لرويترز: ربما جاء التراجع بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي.

وأضافت: "مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطا تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران.. التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق".

وقصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة يوم الأحد عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على إيران.

وجاء ذلك بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل في رد منها على العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة