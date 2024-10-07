حركة حماس تفاجئ تل أبيب في ذكرى طوفان الأقصى برشقة صاروخية هزت المنطقة

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنطقة استهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه منطقة تل أبيب، وأشارت إلى أن القبة الحديدية اعترضت بعضها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب. وتزامن القصف مع الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.