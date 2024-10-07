7 لاعبين لديهم أعلى قيمة سوقية حين قرار الاعتزال

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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يعتزل لاعبو كرة القدم في الغالب عند تقدمهم في السن وتراجع أدائهم وقيمتهم السوقية، لكن هناك لاعبون وضعوا حدا لمسيرتهم الكروية، وهم في أوج عطائهم، ويتمتعون بتقدير كبير. ونشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي مؤخرا قائمة بأسماء لاعبين لديهم أعلى قيمة سوقية عند اعتزالهم.

ويتصدر الفرنسي رافائيل فاران، الذي اعتزل في سن الـ31 القائمة، بقيمة سوقية بلغت 26.25 مليون دولار.

وبدوره، أعلن خط وسط ريال مدريد توني كروس عن وضع حد لمسيرته نهاية الموسم الماضي، وقيمته السوقية 13 مليون دولار. فيما يلي قائمة 7 لاعبين اعتزلوا كرة القدم وقيمتهم السوقية مرتفعة:

7- الألماني توني كروس: (13 مليون دولار) توني كروس اعتزل وكانت قيمته السوقية 13 مليون دولار (الفرنسية)

6- الإسباني تياغو ألكانتارا: (13 مليون دولار). ألكانتارا وضع حدا لمسيرته في الملاعب وقيمته السوقية أكثر من 13 مليون دولار (غيتي)

5- الألماني فيليب لام: (14.44 مليون دولار). فيليب لام قرر الاعتزال رغم أن قيمته السوقية كانت تتجاوز 14 مليون دولار (غيتي)

4- الفرنسي زين الدين زيدان: (16.41 مليون دولار).

. زيدان كانت قيمته أكثر من 16 مليون دولار عندما قرر الاعتزال

3- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو: (19.69 مليون دولار).

أغويرو وضع حدا لمسيرته الكروية وكانت قيمته السوقية تناهز 20 مليون دولار (غيتي)

2- الزامبي إينوك مويبو: (23.63 مليون دولار).

و إينوك مويبو كانت قيمته السوقية أكثر من 23 مليون دولار عندما قرر الاعتزال (رويترز)

1- الفرنسي رافائيل فاران (26.25 مليون دولار).

فاران اعتزل كرة القدم في سن 31 بينما كانت قيمته السوقية تتجاوز 26 مليون دولار (غيتي)