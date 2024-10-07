أردوغان يتحدث عن مخطط خبيث حيز التنفيذ لرسم حدود المنطقة بالدماء.. ماذا قال عن اليمن؟

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن هناك مخطط خبيث حيز التنفيذ لرسم حدود المنطقة بالدماء، تماما مثلما حدث في بداية القرن الماضي.
واوضح أرودغان في كلمة ألقاها بمدينة إسطنبول، إن حركة حماس و"حزب الله" واليمن وسوريا وإيران، كلها مجرد ذرائع.
وأضاف أن إسرائيل تختلق كل يوم ذرائع جديدة لشرعنة سياسة الغزو والاحتلال التي تنتهجها.
وأشار إلى أنه لم تبق جريمة أو وحشية إلا ارتكبتها اسرائيل، إلا أنها مهما فعلت، لن تتمكن من كسر أسس المقاومة لدى سكان غزة.