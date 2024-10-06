افتتاح مجمع بلقيس أكبر مجمع تعليمي نموذجي بتكلفة مليار ريال وبتمويل من مؤسسة توكل كرمان

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 115

افتتحت مؤسسة توكل كرمان، اليوم الأحد، مجمع بلقيس التعليمي النموذجي تزامنًا مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

ويضم المجمع، الذي تم إنشاؤه في إطار تعزيز البنية التعليمية في البلاد، مدرسة بلقيس الأساسية والثانوية للصم والبكم ومدرسة بلقيس الأساسية والثانوية للطالبات، ويتألف من مبنيين حديثين يربط بينهما فناء مشترك.

ويتضمن مشروع مدرسة بلقيس الأساسية والثانوية للصم والبكم 9 فصول دراسية مجهزة بالكامل، فيما تحتوي مدرسة بلقيس الأساسية والثانوية للطالبات، على 12 فصلًا دراسيًا، مع جميع ملحقاتها من المرافق التعليمية.

وتقدر التكلفة الإجمالية بمليار ريال يمني، حيث يأتي المشروع الذي يستوعب نحو أربعة آلاف طالب في إطار جهود مؤسسة توكل كرمان، الهادفة لتحسين جودة التعليم في اليمن.

وتعد مدرسة الصم والبكم الجزء الأهم في "مجمع بلقيس التعليمي"، وتعتبر الأولى من نوعها وسيكون التعليم فيها ابتداء من الصف الأول أساسي وحتى الثالث الثانوي، وجرى تزويدها بكافة التجهيزات والمعامل العلمية ومعامل الحاسوب والمكتبة والكتب العلمية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص التعليم للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، مع تقديم دعم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة وحديثة.

ونفذت مؤسسة توكل كرمان في عام 2023 العديد من المشاريع البارزة في قطاع التعليم منها: بناء مدرسة السلام الأساسية الثانوية في الأقروض بتعز، وبناء مدرسة نشوان الحميري الأساسية في مأرب، وتأسيس مركز سعدية لمحو الأمية وتعليم الكبار في شبوة، وتأهيل وتجهيز مكان مبادرة "هُن" لتعليم لغة الإشارة في عدن، وبناء مدرسة بلقيس الأساسية في شبوة، وإعادة تأهيل وتجهيز مركز الأمل لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مأرب