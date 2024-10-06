عملاق الدوري السعودي يستقر على ضم ثنائي ليفربول

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أفادت تقارير صحفية بأن نادي أهلي جدة السعودي مستعد لتقديم عقود مدتها ثلاث سنوات لثنائي ليفربول المخضرم الهولندي فيرجيل فان ديك والمصري محمد صلاح. وتنتهي عقود اللاعبين مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يستطيعان التوقيع مجانا مع أي ناد آخر دون الرجوع لإدارة "الريدز"، بدءا من يناير المقبل. ووفقا لشبكة "Caught Offside"، فإن أهلي جدة بدأ بالفعل مفاوضات التوقيع مع صلاح (32 عاما)، الذي يفضل البقاء في ليفربول، لكنه لا يستبعد تماما الانتقال إلى الدوري السعودي. كما يراقب الأهلي أيضا فان دايك (33 عاما)، وعلى استعداد للتحرك نحو المدافع الهولندي، بغض النظر عن النجاح في ضم صلاح أم لا. وأشارت الشبكة إلى أن خطة الأهلي هي تقديم عقد لمدة ثلاث سنوات لكل من اللاعبين، مع خيار التمديد لسنة إضافية. وأكدت "Caught Offside"، أن النصر والاتحاد السعوديين، مستمران أيضا في الاهتمام بضم صلاح