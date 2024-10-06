أول دولة عربية تصدر رخصة لمزاولة أنشطة القمار عملاق الدوري السعودي يستقر على ضم ثنائي ليفربول مؤسسة الشموع للصحافه والاعلام وصحيفة أخباراليوم تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائب مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة برفع الظلم وتعلن التوقف الجزئي تفاصيل سرية ومثيرة حول هجوم البيجر .. هكذا تم إختراق حزب الله اللبناني مكتب المبعوث الأممي يناقش حزب الرشاد مستجدات الأوضاع في اليمن ما هي احتمالات توجيه ضربة إسرائيلية لقيادات مليشيا الحوثي في اليمن؟ قرارت مفاجئة م̷ـــِْن روسيا حول شطب طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية اشتعال حرب الانتخابات من جديد… والتونسيون ينتخبون رئيسهم من بين 3 مرشحين ..تفاصيل ضربات هي الأعنف منذ بدء الحرب.. و30 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت ومصادر تكشف التفاصيل أوروبا تنفجر في مظاهرات عارمة دعماً لغزة بعد عام على اندلاع الحرب
ناشدت مؤسسة الشموع للصحافه والاعلام وصحيفة أخباراليوم رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة ورئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل ورفع الظلم عن المؤسسة من قبل شعبة الاستئناف بمحكمة مارب
وتصدرت المناشدات اغلب صفحات صحيفة اخباراليوم في عددها الصادر اليوم وقالت الصحيفة في صدر صفحتها الاولى انها قررت وقف نشر الاخبار السياسية والمحليه احتجاجا على الظلم الممارس ضدها من قبل شعبة الاستئناف
وتصدر الصفحة الاولي للصحيفة مناشدات تطالب بإلغاء قرارات صدر من قضاه قالت انهم " ناصبوها الخصومة وقدموا ضدها شكاوى امام النيابه وامام نائب رئيس مجلس القيادة " .
واوضحت الصحيفة في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه " انه ووفقا للقانون لايجوز القضاه المناصبين لها خصومه ان ينظروا قضايا مؤسسة الشموع احد اطرافها وان القانون يوجب على القضاه التنحي بقوة القانون وفقا لنص المادة 128 و129 مرافعات والذي ينص وفقا لما اكدته الصحيفة انعدام القرارات التي اصدرها القضاة
يشار الى ان عددا من قضاة مارب كانو في وقتا سابق قد تقدموا بشكوى ضد صحيفة أخبار اليوم ورئيس تحريرها سيف الحاضري امام النيابة الجزائية المتخصصه وهوى الأمر الذي اثار استياء الوسط الصحفي ونقابة الصحفيين والمنظمات الدولية.