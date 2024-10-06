مكتب المبعوث الأممي يناقش حزب الرشاد مستجدات الأوضاع في اليمن

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع وفد من حزب الرشاد مستجدات الأوضاع في اليمن ورؤية الحزب لإنهاء الصراع وإحلال السلام في البلاد.

وقال المكتب في بلاغ صحافي على منصاته على مواقع التواصل، السبت، "التقى مكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، بأعضاء من حزب الرشاد، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات السياسية بين المكتب والأحزاب والكيانات السياسية اليمنية والمجتمع المدني والمرأة والجهات الفاعلة الأخرى".

وأضاف "خلال اللقاء ، ناقش حزب الرشاد التطورات في اليمن والمنطقة، واقترح خطوات نحو التعافي الاقتصادي، وبناء الثقة، ووقف إطلاق النار، وعملية سياسية شاملة.

وأشار المكتب، إلى أنه من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في الأسابيع المقبلة، وذلك بما يتيح للمكتب "الانخراط بشكل استراتيجي لمواكبة الحقائق المتغيرة وتطلعات اليمنيين على كافة المستويات" ، بينما يواصل العمل نحو خفض التصعيد والتركيز على الالتزامات التي قدمتها الأطراف