الجوف..رد حازم من قوات الشرعية على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات وهذا ما تركته الاخيرة ورائها

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افشلت القوات المسلحة اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الارهابية في جبهة الأبتر بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن مصدر عسكري في لواء الحسم بان المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل تراجعت ولاذت بالفرار، بعد أن تصدت لها وحدات تابعة للواء، مخلفة طقمًا عسكريًا محملاً بعبوات ناسفة وألغام.
وأكد المصدر أن اهداف العدو من عملية التسلل، زراعة الألغام في المنطقة، مشيرًا ان قوات اللواء تمكنت من دحر المليشيات واستولت على الطقم العسكري بكامل عتاده.