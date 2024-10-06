الجوف..رد حازم من قوات الشرعية على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات وهذا ما تركته الاخيرة ورائها مخابرات الحوثي تعتقل مسؤولاً تربوياً وتقتاده الى جهة مجهولة بينهم نحو 40 صحفيًا وكاتبًا.. منظمة تتحدث عن موجة اعتقالات حوثية عشوائية تستهدف المدنيين في مناطق الميليشيات المليشيات تدشن حملات تجنيد إجبارية للطلاب والكادر التربوي في صنعاء دبلوماسي أمريكي: الصين شجعت الحوثيين على مهاجمة سفن الدول الأخرى ورفضت إجراءات دولية ضدهم بعد الكشف عن تصفية غالبية قادة حزب الله .. واشنطن وتل أبيب ترصدان 7 ملايين دولار لمن يبلغ عن الناجي الوحيد من اغتيالات قادة «حزب الله» استشهاد دكتور يمني مع أمه في قصف شنه جيش الإحتلال الإسرائيلي آخر التقارير والمعلومات بشأن مصير خليفة حسن نصرالله.. وحزب الله يلتزم الصمت أرقام توضح كم جريمة ضبطتها أجهزة أمن العاصمة عدن خلال 3 أشهر معارك طاحنة والجبهات الأوكرانية تتساقط..و روسيا تحرر بلدة أوغليدار الهامة استراتيجيا
اقدمت مليشيات الحوثي على اعتقال مسؤولاً تربوياً بتهمه مشاركته في الاحتفال بثورة الـ 26 من سبتمبر.
وذكرت المصادر لـ "مأرب برس" بأن عناصر حوثية تنتمي الى جهاز مايسمى بالامن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثية الإيرانية اعتقلت خالد الكريزي نائب مدير عام مكتب الثقافة في محافظة إب.
وقالت المصادر بأن عملية الاعتقال جاءت عقب اقتحام المليشيات لمنزل الكريزي، ومن ثم اقتياده الى مكان مجهول وذلك على خلفية مشاركته في الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر التي اطاحت بالنظام الملكي في اليمن.