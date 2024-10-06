مخابرات الحوثي تعتقل مسؤولاً تربوياً وتقتاده الى جهة مجهولة

الأحد 06 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اقدمت مليشيات الحوثي على اعتقال مسؤولاً تربوياً بتهمه مشاركته في الاحتفال بثورة الـ 26 من سبتمبر.



وذكرت المصادر لـ "مأرب برس" بأن عناصر حوثية تنتمي الى جهاز مايسمى بالامن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثية الإيرانية اعتقلت خالد الكريزي نائب مدير عام مكتب الثقافة في محافظة إب.



وقالت المصادر بأن عملية الاعتقال جاءت عقب اقتحام المليشيات لمنزل الكريزي، ومن ثم اقتياده الى مكان مجهول وذلك على خلفية مشاركته في الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر التي اطاحت بالنظام الملكي في اليمن.