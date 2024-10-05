بعد الكشف عن تصفية غالبية قادة حزب الله .. واشنطن وتل أبيب ترصدان 7 ملايين دولار لمن يبلغ عن الناجي الوحيد من اغتيالات قادة «حزب الله»

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الولايات المتحدة وإسرائيل، رصدتا مكافأة بـ7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن أحد كبار قادة حزب الله، طلال حمية، الناجي الوحيد من الاغتيالات التي عصفت بالحزب.

ووفق الصحيفة، تبحث واشنطن وتل أبيب عن طلال حمية، الذي لم يحضر الاجتماع الذي استهدف هاشم صفي الدين، مع 20 آخرين من كبار قادة الحزب.

وقالت الصحيفة، إن حمية يرأس الوحدة 910 في الحزب، التي تعرف بـ”وحدة الظل” أو “الوحدة السوداء”، والتي تأسست في 2020، لاستهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم.

ولفتت الى أن، حمية نجح حتى الساعة في تفادي محاولات اغتياله، رغم ملاحقته من إسرائيل ومن أميركا التي عرضت مكافأة بـ 7 ملايين دولار لمن يأتي برأسه.

وأوضحت الصحيفة، أن لحمية علاقات وثيقة مع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وينشط عملاؤه في التجنيد، وجمع الأموال، وتركيب المتفجرات بما في ذلك في أميركا اللاتينية.

يذكر أن أن حمية، كان كاتباً في مطار بيروت. وفي منتصف الثمانينيات، انضم إلى حزب الله، وشغل مناصب رفيعة فيه، وأصبح امطلوباً في العديد من البلدان، بينها الولايات المتحدة، ولا يغادر لبنان إلا نادراً، عادة لزيارة إيران، أو العراق، أو سوريا.