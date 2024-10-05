استشهاد دكتور يمني مع أمه في قصف شنه جيش الإحتلال الإسرائيلي

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت تقارير اعلامية وناشطون اليوم السبت باستشهاد دكتور يمني مع والدته، في قصف اسرائيلى على لبنان، امس الجمعة.

ووفق معلومات اولية فان الدكتور اليمني علي الحاج ووالدته، قتلا إثر قصف اسرائيلي طال منزل والدته في منطقة البقاع الغربي في لبنان.

والدكتور علي من أب يمني وأم لبنانية، بحسب ما نشره صديقه، عبد الرحمن الأشول.

الأشول وهو دبلوماسي يمني سابق في بيروت أشار إلى أن القصف الذي طال منازل سكنية في منطقة ريفية سنية بعيدة عن الحدود مع الأراضي الفلسطينية أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، لافتا إلى أن "المنطقة لا يتواجد فيها عناصر حزب الله ولا معسكراته".

وقال الأشول إن الدكتور علي الحاج، أحد أبناء الجالية اليمنية في لبنان، والده ينتمي الى منطقة يريم في محافظة إب ووالدته لبنانية.