أرقام توضح كم جريمة ضبطتها أجهزة أمن العاصمة عدن خلال 3 أشهر

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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ضبطت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن خلال أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) من العام الجاري 2024م (616) جريمة وحادثة غير جنائية من إجمالي الجرائم والحوادث المسجلة البالغ عددها 734 قضية أمنية منها 655 جريمة جنائية و79 حادثة غير جنائية.

أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن قالت في بيان نشره الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية، أنها ضبطت خلال الفترة نفسها 763 متهماً من اجمالي المتهمين البالغ عددهم 947 متهماً من ضمنهم 33 حدثا وطفل، فيما لازالت إجراءات التحري والملاحقة للفارين من وجه العدالة والبالغ عددهم 127 متهما.

واشارت الى ان عدد المجني عليهم في تلك الجرائم، بلغ 829 شخصاً في عدادهم 81 شخصاً قضوا في تلك الجرائم والحوادث منهم 76 ذكور و 5 من الإناث، وأصيب 173 آخرين منهم 132 من الذكور و41 من الإناث، وكان من بين الضحايا لتلك الجرائم 30 طفلا.

ولفتت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، أن القضايا والبلاغات توزعت بين 655 جريمة جنائية و79 حادثة غير جنائية، ضبطت 537 جريمة مع الحوادث غير الجنائية، فيما 55 جريمة غير مضبوط المتهمين فيها، و63 جريمة مازالت مجهولة وغير مضبوطة.

واضافت: " خلال الفصل الثالث أحالت 608 بلاغا إلى النيابة العامة، فيما لا تزال إجراءات البحث والتحقيق مستمرة في 81 بلاغا، و45 جريمة وقضية أمنية مازالت قيد التحري والمتابعة".