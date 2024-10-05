ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 41825 قتيلاً

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل 41825 شخصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» قبل نحو عام، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
تشمل الحصيلة 23 قتيلا سقطوا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب الوزارة التي أشارت إلى أن 96910 أشخاص أصيبوا بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب عندما شن عناصر من «حماس» هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)